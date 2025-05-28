На врача Марадоны напали разгневанные фанаты у здания суда

Личный врач легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны Леопольдо Луке подвергся нападению разгневанных фанатов при выходе из здания суда.
По данным телеканала TN, группа болельщиков окружила нейрохирурга, нанесла ему удар флагом по голове и осыпала оскорблениями, называя «убийцей». Луке пытался отбиться от агрессивно настроенной толпы.
Инцидент произошел в рамках судебного разбирательства по делу о смерти Марадоны, скончавшегося 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Согласно заключению медиков, причиной смерти стал острый отек легких на фоне сердечной недостаточности. Однако следствие заподозрило врачебную халатность — помимо Луке, по делу проходит медсестра, дежурившая в день трагедии.
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