На врача Марадоны напали разгневанные фанаты у здания суда

Инцидент произошел в рамках судебного разбирательства по делу о смерти Марадоны, скончавшегося 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Согласно заключению медиков, причиной смерти стал острый отек легких на фоне сердечной недостаточности. Однако следствие заподозрило врачебную халатность — помимо Луке, по делу проходит медсестра, дежурившая в день трагедии.