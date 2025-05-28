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Пятеро подростков погибли после нападения с ножом в Приангарье

Пятеро подростков погибли в СНТ в городе Байкальске Иркутской области. Один из подростков напал с ножом на остальных, после чего устроил пожар, в результате которого погиб. Об этом в среду, 28 мая, сообщили в СУ СК России по региону.

Пятеро подростков погибли в СНТ в городе Байкальске Иркутской области. Один из подростков напал с ножом на остальных, после чего устроил пожар, в результате которого погиб. Об этом в среду, 28 мая, сообщили в СУ СК России по региону.

— Ночью в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По данным следствия, в доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа подростков. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом, — рассказали в Telegram-канале ведомстве.

В результате четверо юношей скончались на месте. Еще четверых доставили с различными травмами в больницу. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара погиб.

Житель столицы сделал замечание группе молодых людей, которые хамили сотруднице магазина в торговом центре в Окружном проезде в Москве. В ответ его ударили и распылили в его сторону перцовый баллончик. Москвич нанес нападавшему удар ножом в ногу. Об этом 26 мая сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по столице.