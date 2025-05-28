В Челябинске завели уголовное дело после того, как самокатчик сбил 77-летнюю бабушку

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 27 мая. Около дома 30 по улице Горького (Тракторозаводский район) 18-летний водитель электросамоката, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода.