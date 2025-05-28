В Челябинске завели уголовное дело после того, как самокатчик сбил 77-летнюю бабушку

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 27 мая. Около дома 30 по улице Горького (Тракторозаводский район) 18-летний водитель электросамоката, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода.
Телесные повреждения получила женщина 1947 года рождения, которая эвакуирована в медицинское учреждение.
«По данному факту возбуждено дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ», — сообщили в Следкоме РФ.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ по Челябинской области Алексею Шавкунову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.