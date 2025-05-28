Жителей Омска напугали сильные хлопки: Что случилось

В минобороны России сообщили, что за прошедшую неделю ВС РФ отразили 2331 атаку при помощи беспилотников. При этом 1465 из них были сбиты за пределами зоны проведения спецоперации, и были нацелены на густонаселённые районы, частный сектор и другие гражданские объекты. Не все удары удалось отразить, в результате атак Украины пострадали люди, в том числе женщины и дети.