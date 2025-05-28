Жителей Омска напугали сильные хлопки: Что случилось

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился провести проверку после многочисленных сообщений местных жителей о громких хлопках в Омске и прилегающих районах. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева, передает ТАСС.
По ее словам, полицейские уже направлены по всем указанным адресам для проверки поступающих сигналов. К расследованию подключились Министерство региональной безопасности области и сотрудники МЧС.
«По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования. Проверкой также по поручению губернатора занимается Министерство региональной безопасности Омской области и МЧС», — уточнила пресс-секретарь.
В социальных сетях вечером 27 мая жители жаловались на мощный грохот, похожий на взрывы, вызывавший вибрацию стен. Особенно много сообщений поступило из Омского района (окрестности поселков Пушкино, Андреевка и Ростовка), а также из Амурского поселка в северо-восточной части города.
В минувшее воскресенье, 25 мая, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами на территории Белгородской области. На место оперативно прибыли все профильные ведомства. Они же и установили, что в результате взрыва была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Для ее восстановления временно приостанавливали движение поездов.
Также стало известно, что жители Ельца Липецкой области пострадали в результате падения фрагментов украинских БПЛА. В промзоне начался пожар, пострадали восемь человек. По словам губернатора области Игоря Артамонова, также обломки дрона упали на жилой дом. Среди них пострадавших нет, здание не разрушено.
В минобороны России сообщили, что за прошедшую неделю ВС РФ отразили 2331 атаку при помощи беспилотников. При этом 1465 из них были сбиты за пределами зоны проведения спецоперации, и были нацелены на густонаселённые районы, частный сектор и другие гражданские объекты. Не все удары удалось отразить, в результате атак Украины пострадали люди, в том числе женщины и дети.