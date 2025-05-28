Две сотрудницы Секретной службы США подрались возле дома Обамы

Секретная служба США приняла решение отстранить двух своих сотрудниц после того, как на прошлой неделе их зафиксировали в ходе конфликта возле дома бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы.
По сообщениям, во время ссоры одна из женщин якобы похватила рацию напарницы и угрожала ей. Позднее словесный конфликт перетёк в драку.
Представитель Секретной службы подтвердил изданию The Washington Post факт произошедшей драки. Он сообщил, что инцидент случился около 2:30 ночи 21 мая и был связан с исполнением служебных обязанностей. В ответ на происшествие обе участницы были временно отстранены от работы, а ситуация сейчас находится на стадии внутреннего расследования.
Ранее сообщалось, что вместо портрета бывшего американского лидера Барака Обамы в Белом доме появилась картина, на которой запечатлена сцена покушения Дональда Трампа.