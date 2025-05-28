Две сотрудницы Секретной службы США подрались возле дома Обамы

Представитель Секретной службы подтвердил изданию The Washington Post факт произошедшей драки. Он сообщил, что инцидент случился около 2:30 ночи 21 мая и был связан с исполнением служебных обязанностей. В ответ на происшествие обе участницы были временно отстранены от работы, а ситуация сейчас находится на стадии внутреннего расследования.