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Одноклассники избили подростка до сотрясения мозга в Атырауской области

Сверстники жестоко избили семиклассника в поселке Индерборский Атырауской области, врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Источник: depositphotos.com

Как выяснилось, во время перемены между учениками возник конфликт, в результате которого школьнику нанесли множественные удары ногами. Мальчик получил сотрясение мозга и сейчас проходит лечение в стационарном отделении районной больницы.

Инспекторы по делам несовершеннолетних начали работу с юными правонарушителями, говорится в материале.

Главный специалист областного управления образования Дулат Хамзин рассказал о том, как наказали администрацию учебного заведения из-за произошедшего инцидента.

В данном случае были приняты меры в отношении дежурного классного руководителя, заместителя директора по воспитательной работе и директора школы, не обеспечивших надзор. Был объявлен выговор. Классного руководителя уволили. Мы уделяем этому особое внимание и проводим профилактическую работу.

пояснил он