Одноклассники избили подростка до сотрясения мозга в Атырауской области

В данном случае были приняты меры в отношении дежурного классного руководителя, заместителя директора по воспитательной работе и директора школы, не обеспечивших надзор. Был объявлен выговор. Классного руководителя уволили. Мы уделяем этому особое внимание и проводим профилактическую работу.