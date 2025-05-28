Одноклассники избили подростка до сотрясения мозга в Атырауской области

Как выяснилось, во время перемены между учениками возник конфликт, в результате которого школьнику нанесли множественные удары ногами. Мальчик получил сотрясение мозга и сейчас проходит лечение в стационарном отделении районной больницы.
Инспекторы по делам несовершеннолетних начали работу с юными правонарушителями, говорится в материале.
Главный специалист областного управления образования Дулат Хамзин рассказал о том, как наказали администрацию учебного заведения из-за произошедшего инцидента.
В данном случае были приняты меры в отношении дежурного классного руководителя, заместителя директора по воспитательной работе и директора школы, не обеспечивших надзор. Был объявлен выговор. Классного руководителя уволили. Мы уделяем этому особое внимание и проводим профилактическую работу.