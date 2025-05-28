Следствие по делу о ЧП в аэропорту Новосибирска завершено

По данным следствия, 17 февраля 2024 года сотрудник, обслуживавший воздушное судно, не обеспечил его безопасное передвижение и не предпринял необходимых мер для предотвращения инцидента. В результате на территории аэропорта Новосибирска произошло столкновение самолёта с топливозаправщиком.