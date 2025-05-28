Следствие по делу о ЧП в аэропорту Новосибирска завершено

Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального управления СК России завершил расследование уголовного дела в отношении специалиста по наземному обслуживанию воздушных судов. Он обвиняется в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 17 февраля 2024 года сотрудник, обслуживавший воздушное судно, не обеспечил его безопасное передвижение и не предпринял необходимых мер для предотвращения инцидента. В результате на территории аэропорта Новосибирска произошло столкновение самолёта с топливозаправщиком.
Ущерб, нанесенный собственнику воздушного судна, составил более 1,7 млн рублей.
В ходе расследования следствием была собрана полная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.