Двое жителей Приморья получили сроки за незаконную добычу краба на 6 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Тернейский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, незаконно добывших почти 500 особей краба стоимостью 6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, преступники получили по 2,5 года лишения свободы условно.
«В суде установлено, что в мае 2023 года мужчины вступили в преступный сговор и, используя маломерное плавающее средство, незаконно добыли в районе устья реки Серебрянки Тернейского района Приморского края около 475 особей краба камчатского и 7 экземпляров краба синего. Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 6 млн рублей. Суд приговорил виновных к двум годам шести месяцам лишения свободы условно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчины признаны виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства, группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб). Также удовлетворен гражданский иск Находкинского транспортного прокурора о взыскании с осужденных в доход государства суммы причиненного ущерба.