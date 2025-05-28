Двое жителей Приморья получили сроки за незаконную добычу краба на 6 млн рублей

«В суде установлено, что в мае 2023 года мужчины вступили в преступный сговор и, используя маломерное плавающее средство, незаконно добыли в районе устья реки Серебрянки Тернейского района Приморского края около 475 особей краба камчатского и 7 экземпляров краба синего. Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 6 млн рублей. Суд приговорил виновных к двум годам шести месяцам лишения свободы условно», — говорится в сообщении.