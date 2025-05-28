В Приангарье прооперирован один из раненых при нападении с ножом подростков

Инцидент произошел ночью в частном доме в СНТ «Горный Байкал». По версии следствия, один из подростков напал на других участников компании с ножом. В результате четыре человека погибли, еще столько же получили ранения. Сам нападавший погиб в результате пожара — после нападения он поджог дом.