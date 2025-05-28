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В Приангарье прооперирован один из раненых при нападении с ножом подростков

Детский омбудсмен Татьяна Афанасьева рассказала, что остальные пострадавшие находятся в глубоком шоке.

Источник: АиФ Воронеж

Один из подростков, пострадавших при нападении с ножом в Байкальске Иркутской области, прооперирован, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.

«В зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения», — отметила она.

Афанасьева уточнила, что подростки отмечали день рождения и часть компании осталась ночевать, остальные ушли домой. Ночью один из подростков напал на сверстников. Причины возникшей агрессии устанавливаются.

По словам омбудсмена, троим пострадавшим оказывается психологическая помощь — дети находятся в глубоком шоке.

Инцидент произошел ночью в частном доме в СНТ «Горный Байкал». По версии следствия, один из подростков напал на других участников компании с ножом. В результате четыре человека погибли, еще столько же получили ранения. Сам нападавший погиб в результате пожара — после нападения он поджог дом.