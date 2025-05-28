В Прикамье будут судить водителя, сбившего трех пешеходов

Дорожно-транспортное происшествие случилось в июле прошлого года. Нетрезвый фигурант вел ВАЗ-2106 по улице Промышленной со скоростью не менее 120 км/ч, в машине были двое его друзей. В результате превышения скорости водитель врезался в ехавший впереди «Опель Астра». После столкновения ВАЗ вылетел на обочину и сбил там трех женщин-пешеходов. От удара одну из пострадавших отбросило в кювет по ходу движения, вторую под ВАЗ, а третья оказалась под передней частью иномарки.