В Прикамье будут судить водителя, сбившего трех пешеходов

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами, сопряженном с оставлением места его совершения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в июле прошлого года. Нетрезвый фигурант вел ВАЗ-2106 по улице Промышленной со скоростью не менее 120 км/ч, в машине были двое его друзей. В результате превышения скорости водитель врезался в ехавший впереди «Опель Астра». После столкновения ВАЗ вылетел на обочину и сбил там трех женщин-пешеходов. От удара одну из пострадавших отбросило в кювет по ходу движения, вторую под ВАЗ, а третья оказалась под передней частью иномарки.
Очевидцы поспешили на помощь пострадавшим, а водитель и его друзья спешно вышли из машины и бросились бежать. Вскоре всех троих задержали сознательные граждане, которые пустились за ними следом. Приятелей передали сотрудникам полиции.
52-летняя женщина получила множественные переломы, причиненные ей травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Двое других пострадавших получили травмы средней степени тяжести. По этим фактам материалы выделены в отдельное административное производство.
Установлено, что фигурант трижды привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Суд лишил его права управлять транспортными средствами на пять лет.
Сейчас краснокамец отбывает наказание в исправительной колонии общего режима за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Материалы уголовного дела о ДТП направлены на рассмотрение в суд.