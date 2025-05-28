Москву и Подмосковье атаковали более 30 вражеских БПЛА: главное о налете дронов за ночь

Кроме того, в Зеленограде (район Москвы) в результате атаки дрона произошло возгорание технопарка «Эльма». Также из-за угрозы авиабезопасности введены временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Домодедово, Внуково, Жуковского и других городов. Подробнее о ночной атаке — в материале URA.RU.