В Брянской области от налета дронов ВСУ пострадали дома

ВСУ атаковали ночью Брянскую область, сообщил губернатор.
В результате массированной атаки ВСУ повреждены два дома в Брянской области. Об этом заявил губернатор регион Александр Богомаз.
«При отражении массированной вражеской атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что в одном из домов поврежден фасад, в другом — пять торговых помещений.
ВСУ почти всю ночь пытались нанести урон гражданским объектам в Брянской области. Несколько часов назад Богомаз сообщал об еще одном повреждении дома.