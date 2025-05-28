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В Брянской области от налета дронов ВСУ пострадали дома

В результате массированной атаки ВСУ повреждены два дома в Брянской области. Об этом заявил губернатор регион Александр Богомаз.

ВСУ атаковали ночью Брянскую область, сообщил губернатор.

В результате массированной атаки ВСУ повреждены два дома в Брянской области. Об этом заявил губернатор регион Александр Богомаз.

«При отражении массированной вражеской атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что в одном из домов поврежден фасад, в другом — пять торговых помещений.

ВСУ почти всю ночь пытались нанести урон гражданским объектам в Брянской области. Несколько часов назад Богомаз сообщал об еще одном повреждении дома.