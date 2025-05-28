В Калужской области сбили более десятка дронов ВСУ

«Силами ПВО ночью 28 мая на территории региона были уничтожены 15 БПЛА», — сообщил глава Калужской области в своем telegram-канале. Он уточнил, что дроны были ликвидированы в Думиничском, Козельском, Малоярославецком, Боровском, Жуковском, Тарусском районах и на окраине города Обнинска.