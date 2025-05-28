Попавший в плен к российским военным десантник ВСУ сдал позиции своих

По информации канала, Шарутин участвовал в нападении на Курскую область. После ранения он был эвакуирован на территорию Украины. В ходе боёв южнее хутора Орешня Шарутин убил двух российских солдат. Однако, когда он сложил оружие, российские военные сохранили ему жизнь.