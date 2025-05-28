Военнослужащий Вооружённых сил Украины Иван Шарутин, оказавшись в плену у российских военных в Сумской области, раскрыл местоположение своих сослуживцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
По информации канала, Шарутин участвовал в нападении на Курскую область. После ранения он был эвакуирован на территорию Украины. В ходе боёв южнее хутора Орешня Шарутин убил двух российских солдат. Однако, когда он сложил оружие, российские военные сохранили ему жизнь.
После этого Шарутин добровольно предоставил координаты позиций ВСУ. В результате российская артиллерия нанесла удар по этим позициям.
Ранее сообщалось, что во время вторжения украинских вооруженных формирований на территорию Курской области пострадали 794 человека, включая 26 детей.