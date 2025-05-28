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Что известно о гибели пяти подростков в Байкальске

Четверо подростков погибли, еще четверо получили ранения в результате нападения с ножом в городе Байкальске Иркутской области. Предположительно, в результате пожара погиб и нападавший, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Иркутской области.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • По данным следствия, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» в Слюдянском районе находилась группа молодых людей. По информации уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Афанасьевой, они отмечали день рождения одного из них. В какой-то момент один из подростков напал на присутствующих с ножом.
  • В результате четверо подростков скончались на месте и еще четверо были госпитализированы с различными травмами. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара погиб.
  • Один из пострадавших подростков прооперирован. В зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения, сообщила Афанасьева. Трем другим оказывается психологическая помощь.
  • Состояние прооперированного оценивается как крайне тяжелое, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Реакция властей

  • СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
  • На место происшествия выехал прокурор Иркутской области.
  • В Байкальске в связи с происшествием создан оперативный штаб.