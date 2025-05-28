Собянин: силы ПВО уничтожили 33 украинских дрона, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны России с полуночи и до 5:00 мск ликвидировали 33 украинских дронов, которые летели на Москву. Об этом в Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Московский градоначальник отметил, что, согласно предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.
Первые вражеские беспилотники, как сообщал ранее Сергей Собянин, российские военные сбили в 0:29 мск. На место падения обломков оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
После этого БПЛА противника предприняли попытку атаковать Зеленоград. Налет был успешно отражен, данных о пострадавших и повреждениях не поступало.
Позже стало известно, что в ночь на 28 мая в Росавиации заявили о временной приостановке работы двух столичных аэропортов — Внуково и Жуковского. Эти меры последовали за ограничениями в другом московском аэропорту — Домодедово. Кроме этого, в Калуге также начали действие особые правила приема воздушных судов.
Также сообщалось, что ярославский аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.