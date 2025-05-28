Кобзев: Раненный в шею подросток попал в больницу после трагедии в Байкальске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев раскрыл подробности массового убийства подростков в Байкальске. По данным главы региона, компания собралась с разрешения родителей для празднования дня рождения, в один момент один из участников достал нож и начал нападать на присутствующих. Погибли пять человек — среди них сам нападавший, еще четыре подростка находятся в больнице.
— Следователи и полицейские немедленно выехали на место. Установлено, что нападавший также поджег дом и погиб. Раненых ребят госпитализировали. 14-летний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжёлом состоянии, — уточняет Игорь Кобзев.
По поручению губернатора в Байкальске организовали оперативный штаб, для работы на месте выехали заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова. Также с командой психологов на место отправился глава минздрава Андрей Модестов, глава минобра Максим Парфенов, глава минсоца Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева. Валентина Феофанов на проведет выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В нем примут участие члены педагогического сообщества, глава населенного пункта и глава района.
Напомним, заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц, также проверку проводит прокуратура. Следователи работают на месте происшествия, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, ни один из подростков не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что выжившим детям окажут необходимую помощь.
— Это действительно шокирующая ситуация. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь, — прокомментировал губернатор.
Правительство региона и комиссия по делам несовершеннолетних разработают детальный план дополнительных профилактических мероприятий.