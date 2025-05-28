Кобзев: Раненный в шею подросток попал в больницу после трагедии в Байкальске

Напомним, заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц, также проверку проводит прокуратура. Следователи работают на месте происшествия, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, ни один из подростков не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.