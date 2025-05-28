Стас Намин тайно покинул суд, на котором рассматривалось дело об убийстве его сына

Во вторник, 27 мая, в Мособлсуде рассматривалось уголовное дело об убийстве сына Стаса Намина Артёма и его бабушки Прасковьи Ткаченко. В качестве обвиняемого привлечен пасынок Намина — Роман. Он изрезал свою бабушку, потом позвонил брату и атаковал его с ножом.
Сам известный рок-музыкант Стас Намин присутствовал на процессе в качестве потерпевшего. Одет он был в костюм черного цвета. Заседание почти сразу перевели в закрытый формат. Также все участники процесса единогласно высказались о запрете журналистам вести фото- и видеофиксацию.
В зале явно было жарко. Доносились звуки истерики, крики: «Артём всегда говорил, что он садист». Вспомнили и про юность убийцы, про его попытку суицида двадцать лет назад, что было охарактеризовано приемным отцом как «детские шалости». Продолжалось это несколько часов. Репортёров держали за закрытыми дверьми, а родственники звёзды бросали пренебрежительные взгляды и воспринимали журналистов как людей второго сорта. Никому и в голову не приходило, что корреспонденты просто стараются выполнить свою работу.
Спустя четыре часа после начала заседания объявили перерыв на десять минут. Затем, через короткое время — ещё один, уже на час. К этому времени Стас Намин уехал. Очевидно, он использовал какой-то потайной ход, чтобы не пересекаться с прессой, потому что через основную дверь он не выходил.