Стас Намин тайно покинул суд, на котором рассматривалось дело об убийстве его сына

В зале явно было жарко. Доносились звуки истерики, крики: «Артём всегда говорил, что он садист». Вспомнили и про юность убийцы, про его попытку суицида двадцать лет назад, что было охарактеризовано приемным отцом как «детские шалости». Продолжалось это несколько часов. Репортёров держали за закрытыми дверьми, а родственники звёзды бросали пренебрежительные взгляды и воспринимали журналистов как людей второго сорта. Никому и в голову не приходило, что корреспонденты просто стараются выполнить свою работу.