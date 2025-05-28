ГАИ Уфы ищет мотоциклистов, которые запускали фейерверк во время движения

На кадрах заметно, что мотоциклисты двигаются в темное время суток по проспекту Салавата Юлаева, нарушая ПДД. Один из них, помимо запуска салюта, еще и едет на одном колесе. Тем самым они создали угрозу безопасности дорожного движения как для себя, так и для других участников.
«В настоящее время сотрудниками полиции ведутся мероприятия по установлению личностей всех правонарушителей. Обращаемся ко всем кто обладает, какой либо информацией по данному инциденту, сообщить ее в дежурную часть Полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Уфе по телефонам 8 (347)237−84−80 или 237−02−02», — призвал главный автоинспектор РБ Владимир Свевастьянов.