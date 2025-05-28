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ГАИ Уфы ищет мотоциклистов, которые запускали фейерверк во время движения

ГАИ Уфы ищет мотоциклистов, которые запускали фейерверк во время движения. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлены 7 мотоциклистов, один из которых испускает столпы искр и огня.

Источник: ГИБДД по РБ

На кадрах заметно, что мотоциклисты двигаются в темное время суток по проспекту Салавата Юлаева, нарушая ПДД. Один из них, помимо запуска салюта, еще и едет на одном колесе. Тем самым они создали угрозу безопасности дорожного движения как для себя, так и для других участников.

«В настоящее время сотрудниками полиции ведутся мероприятия по установлению личностей всех правонарушителей. Обращаемся ко всем кто обладает, какой либо информацией по данному инциденту, сообщить ее в дежурную часть Полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Уфе по телефонам 8 (347)237−84−80 или 237−02−02», — призвал главный автоинспектор РБ Владимир Свевастьянов.