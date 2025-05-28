Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миассе подросток проплыл 300 метров в холодной воде и застрял на острове

В Челябинской области 15-летнего юношу эвакуировали с острова посреди пруда.

Источник: Поисково-спасательная служба Челябинские области

В Миассе спасли подростка, который застрял на острове.

27 мая трое юношей решили освежиться, искупавшись в Поликарповском пруду. 15-летний школьник особенно раззадорился и проплыл 300 метров до острова.

Добравшись до суши, подросток понял, что переоценил свои силы. Он очень устал и даже подумать не мог о том, чтобы снова нырнуть в холодную воду и плыть до берега.

Приятели подростка догадались позвонить в экстренные службы. Вскоре на берегу пруда появились спасатели с надувной лодкой. Они добрались до острова и эвакуировали оттуда незадачливого пловца.

— Медицинская помощь парню не понадобилась, — уточнили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.