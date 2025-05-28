Хозяин магазина одежды тайно снимал скрытой камерой голых покупательниц

В Индии правоохранительные органы задержали предпринимателя из штата Мадхья-Прадеш, обвиняемого в организации скрытой видеосъёмки в примерочных торговой точки по продаже одежды. Как сообщает Deccan Herald, инцидент произошёл в городке Будхва, где владелец магазина Нараян Гупта тайно установил камеры для фиксации обнажённых посетительниц.