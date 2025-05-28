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Хозяин магазина одежды тайно снимал скрытой камерой голых покупательниц

В Индии правоохранительные органы задержали предпринимателя из штата Мадхья-Прадеш, обвиняемого в организации скрытой видеосъёмки в примерочных торговой точки по продаже одежды.

В Индии правоохранительные органы задержали предпринимателя из штата Мадхья-Прадеш, обвиняемого в организации скрытой видеосъёмки в примерочных торговой точки по продаже одежды. Как сообщает Deccan Herald, инцидент произошёл в городке Будхва, где владелец магазина Нараян Гупта тайно установил камеры для фиксации обнажённых посетительниц.

Поводом для расследования стало появление в интернете записей, запечатлевших женщин в процессе переодевания. В ходе внезапной проверки сотрудники полиции обнаружили в заведении минимум одно устройство слежения. Согласно данным следствия, мужчина самостоятельно монтировал оборудование и сохранял материалы на личном компьютере.

Дополнительные обстоятельства раскрыли участие 14-летнего сына подозреваемого: подросток обнаружил компрометирующие файлы и отправил их приятелям через мессенджеры. После чего видео распространились в публичном пространстве.

Гупте инкриминируют статьи, связанные с вуайеризмом и оскорблением женщин. С 24 мая 2025 года он содержится под арестом, а расследование уголовного дела продолжается.

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