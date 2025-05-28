Обломки беспилотника упали на крышу жилого дома в Обнинске

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу жилого дома, расположенного на окраине Обнинска.
Он уточнил, что по предварительным данным, значительных повреждений и пострадавших в результате падения обломков БПЛА нет. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативная группа.
«Обломки уничтоженного беспилотника упали на окраину жилого дома, который расположен на окраине Обнинска», — отметил Шапша.
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