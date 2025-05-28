В Байкальске создан оперативный штаб из-за массового убийства подростков

Власти Иркутской области оперативно отреагировали на трагическое происшествие в Байкальске, где во время вечеринки произошло массовое убийство подростков. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о создании оперативного штаба для координации действий на месте трагедии. В Байкальск уже выехали заместители губернатора Вячеслав Эглит и Валентина Вобликова.
К месту происшествия также направлены специалисты экстренных служб: министр здравоохранения Андрей Модестов с командой психологов, министр образования Максим Парфенов, министр социального развития Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.
По предварительной информации, группа подростков отмечала день рождения в садоводческом товариществе, когда один из участников вечеринки внезапно напал на остальных с ножом. В результате инцидента пять человек погибли, четверо получили ранения. После нападения преступник поджег дом и погиб в огне. В настоящее время на месте работают следственные группы, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.
«По предварительной информации главы Байкальска Василия Темгеневского, ребята с разрешения родителей компанией отмечали день рождения в садоводстве в Байкальске. В какой-то момент один из участников достал нож и начал нападать на подростков», — сообщил глава региона.
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