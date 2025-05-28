В Байкальске создан оперативный штаб из-за массового убийства подростков

По предварительной информации, группа подростков отмечала день рождения в садоводческом товариществе, когда один из участников вечеринки внезапно напал на остальных с ножом. В результате инцидента пять человек погибли, четверо получили ранения. После нападения преступник поджег дом и погиб в огне. В настоящее время на месте работают следственные группы, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.