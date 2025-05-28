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Беженец заявил о темнокожих наемниках в зоне СВО

В городе Курахово Донецкой Народной Республике (ДНР), находившемся в зоне проведения спецоперации, с начала конфликта присутствовали иностранные наемники, в том числе темнокожие и польские граждане. Об этом сообщил журналистам беженец, который ранее проживал в этом населенном пункте.

Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово, заявил беженец.

В городе Курахово Донецкой Народной Республике (ДНР), находившемся в зоне проведения спецоперации, с начала конфликта присутствовали иностранные наемники, в том числе темнокожие и польские граждане. Об этом сообщил журналистам беженец, который ранее проживал в этом населенном пункте.

«Они (иностранные наемники — ред. URA.RU) с 2022 года [в Курахово — ред] … Даже темнокожие были, были латиносы. Поляков я встречал», — заявил собеседник РИА «Новости». По его словам, наемники вели себя спокойно, занимались повседневными делами и посещали магазины для покупки продуктов.

Курахово был освобожден 6 января 2025 года. Город расположен примерно в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который имеет стратегическое оперативное значение.

Ранее при освобождении Константинополя (ДНР) был ликвидирован афроамериканский наемник, воевавший на стороне ВСУ. Его присутствие удалось обнаружить во время совместной работы с российскими штурмовыми подразделениями.