В городе Курахово Донецкой Народной Республике (ДНР), находившемся в зоне проведения спецоперации, с начала конфликта присутствовали иностранные наемники, в том числе темнокожие и польские граждане. Об этом сообщил журналистам беженец, который ранее проживал в этом населенном пункте.