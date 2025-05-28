В московских аэропортах на фоне атаки дронов задержали более сотни рейсов

Только во Внуково по состоянию на 03:30 мск задерживались на вылет 62 рейса. На прилет задержали 16 рейсов, из них часть была перенаправлена в аэропорт Шереметьево, который, как и Внуково, позднее ограничил полеты. Некоторые самолеты перенаправили в петербургский аэропорт Пулково.
В Домодедово, откуда прибывающие рейсы также перенаправлялись в Шереметьево, на прилет почти нет задержек. На вылет задерживаются 27 рейсов.
В Жуковском два рейса задерживаются на вылет, еще три не прибыли в срок.
В Шереметьево шесть рейсов задерживаются на вылет и два — на прилет, еще один самолет, прибывающий из Стамбула, перенаправлен в Казань.
Москва в ночь на 28 мая подверглась атаке беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин к 03:53 мск сообщил об уничтожении 29 беспилотников, летевших на Москву. По его словам, серьезных повреждений и пострадавших нет.
Все четыре московских аэропорта на фоне атаки дронов приостановили полеты. Сначала это сделало Домодедово, затем — Внуково и Жуковский, а после — Шереметьево.
Также ограничительные меры введены в аэропортах Калуги, Иваново, Ярославля, Костромы и Владимира.