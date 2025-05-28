В московских аэропортах на фоне атаки дронов задержали более сотни рейсов

Только во Внуково по состоянию на 03:30 мск задерживались на вылет 62 рейса. На прилет задержали 16 рейсов, из них часть была перенаправлена в аэропорт Шереметьево, который, как и Внуково, позднее ограничил полеты. Некоторые самолеты перенаправили в петербургский аэропорт Пулково.