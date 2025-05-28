ЧП произошло на шахте «Болашак»: пострадали три человека

По информации пресс-службы АО «ТНК “Казхром”, инцидент произошел около 22:30. В добычном блоке шахты “Болашак” Донского ГОКа произошло кратковременное возгорание воздушной среды.
В момент происшествия в шахте находились дежурные электрослесари, занимавшиеся монтажом оборудования. Все трое получили ожоги лица и кистей рук. Пострадавших оперативно доставили в центральную районную больницу Хромтау.
В Управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали, что двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, третий помещен в травматологическое отделение. Его состояние средней степени тяжести.
В Eurasian Resources Group (ERG), куда входит ТНК «Казхром», 27 мая сообщили, что работы в добычном блоке шахты «Болашак» приостановлены. Также создается комиссия по расследованию происшествия.