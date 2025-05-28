СК обнародовал видео с места убийства четырех подростков в Байкальске

Следственный комитет РФ обнародовал видео с места убийства четырех подростков и ранения еще четырех ножом в иркутском городе Байкальск.
На кадрах запечатлен частный дом в СНТ «Горный Байкал», пострадавший от пожара, который, как предполагается, совершил убийца.
Происшествие случилось минувшей ночью. Как сообщил СК РФ, в доме находилась компания молодых людей и в какой-то момент один из них напал на других с ножом. Четыре подростка скончались на месте, еще четверо были госпитализированы. Предполагаемый преступник после нападения поджег дом и сам скончался в результате пожара.
Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек и о покушении на убийство двух и более человек.