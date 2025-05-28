СК обнародовал видео с места убийства четырех подростков в Байкальске

Происшествие случилось минувшей ночью. Как сообщил СК РФ, в доме находилась компания молодых людей и в какой-то момент один из них напал на других с ножом. Четыре подростка скончались на месте, еще четверо были госпитализированы. Предполагаемый преступник после нападения поджег дом и сам скончался в результате пожара.