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СК обнародовал видео с места убийства четырех подростков в Байкальске

На кадрах видно пострадавший от пожара дом.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет РФ обнародовал видео с места убийства четырех подростков и ранения еще четырех ножом в иркутском городе Байкальск.

На кадрах запечатлен частный дом в СНТ «Горный Байкал», пострадавший от пожара, который, как предполагается, совершил убийца.

Происшествие случилось минувшей ночью. Как сообщил СК РФ, в доме находилась компания молодых людей и в какой-то момент один из них напал на других с ножом. Четыре подростка скончались на месте, еще четверо были госпитализированы. Предполагаемый преступник после нападения поджег дом и сам скончался в результате пожара.

Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек и о покушении на убийство двух и более человек.