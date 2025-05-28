В США полиция застрелила мужчину, который чуть не погиб от зубов аллигатора

В Соединённых Штатах Америки мужчина, который едва не стал жертвой нападения аллигатора, проявил агрессию по отношению к сотрудникам полиции и был ликвидирован ответным огнём. Об этом сообщает MyTwinTiers.com.
Инцидент произошёл 26 мая в городе Лейкланд, штат Флорида. 42-летний Тимоти Шульц вызвал подозрения у местных жителей своим странным поведением, а затем оказался в озере, где обитали аллигаторы. Очевидцы пытались помочь мужчине, но он отказывался от их помощи и не хотел брать спасательный круг.
Шульцу удалось выбраться на берег, но на его теле были видны следы укусов. Однако это не остановило его — он схватил садовые ножницы и попытался взломать чужой автомобиль. Когда полицейские попытались его задержать, он напал на них, и они применили электрошокер.
Позднее Шульц попытался проникнуть в патрульную машину, чтобы забрать оружие. В этот момент двое офицеров открыли огонь на поражение.
Ранее жительница американского штата Флорида Мэри Джинглз была найдена убитой после того, как обнаружила в своём автомобиле GPS-трекер.