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Следком опубликовал видео с места массового убийства подростков в Байкальске

Пять человек погибли, среди них и нападавший.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следственный комитет Иркутской области продолжает разбираться в обстоятельствах гибели пяти подростков. Напомним, ночью 28 мая 2025 года в Байкальске пламя охватило жилой дом, позже на месте происшествия нашли тела пяти несовершеннолетних.

— По данным следствия, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. Из-за этого четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены в больницы с различными травмами, — прокомментировали в СК.

Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом — скончался во время пожара. По данным губернатора Игоря Кобзева, один из пострадавших — 14-летний подросток, раненный в шею — в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты — им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, в город также выехали власти региона. Семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя поддержка.