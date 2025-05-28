Следком опубликовал видео с места массового убийства подростков в Байкальске

— По данным следствия, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. Из-за этого четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены в больницы с различными травмами, — прокомментировали в СК.