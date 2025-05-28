В Кольцово массово задерживаются рейсы Екатеринбург — Москва

Вылет рейса авиакомпании «Победа» перенесен с 6:00 на 9:40, еще одного — с 6:35 на 11:30. Самолет «Аэрофлота» также задерживается: отправление перенесено с 5:10 на 10:10. Не могут отправиться по расписанию также три рейса «Уральских авиалиний»: на 6:50, 8:15, 9:30 — их вылет перенесен на 10:00, на остальные утренние московские рейсы сейчас идет регистрация.