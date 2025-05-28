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Все погибшие в Иркутской области подростки учились в одной школе

Одна из убитых в Иркутской области подростков уже закончила школу.

Все подростки, убитые сверстником в СНТ «Горный Байкал» Иркутской области, учились в одной школе. Одна из погибших уже закончила учебное заведение.

Как стало известно «МК», среди жертв трагедии четверо мальчиков и одна девочка. Мальчикам от 13 до 17 лет (последний закончил 9-й класс), девочке 16 лет — она закончила школу в прошлом году. Самые младшие учились в 7-м классе.

Среди пострадавших две девочки и два мальчика. 14-летняя школьница сумела убежать к соседке, когда началась резня, и та вызвала полиция. Другим пострадавшим также 14−15 лет.

Еще пять человек в возрасте от 13 до 16 лет (четыре девочки и один мальчик) уехали с адреса до того, как случилось ЧП.

Известно, что все погибшие учились в одной школе города Байкальска и жили в одном микрорайоне.