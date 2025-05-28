Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов в течение дня на фоне атак украинских беспилотников. Об этом в среду, 28 мая, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов. Просьба к пассажирам: уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и следить за информацией о статусе рейса через кол-центры авиакомпаний, — написали в Telegram-канале аэропорта.
Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
При этом «Аэрофлот» также проводит вынужденные корректировки расписания на фоне временных ограничений в работе воздушной гавани. Авиакомпания добавила, что пассажирам предлагается произвести обмен билетов на другой рейс либо вернуть деньги.
Также часть рейсов авиакомпании «Победа» была перенаправлена на запасные аэропорты или задержана.
27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин уже предупредил о соразмерном ответе на любое «хулиганство» Вооруженных сил Украины с беспилотниками на территории страны.
В СМИ также появилась информация о том, что Москва якобы готовила наиболее масштабный с начала спецоперации воздушный удар по территории Украины, который должен был состояться в ночь на 26 мая, однако потом атаку отменили в последний момент.