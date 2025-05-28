Канзасский диск дьявола связывают с чередой необъяснимых смертей

Обнаруженный в Канзасе каменный диск стал причиной гибели множества людей, а его природа до сих пор остаётся загадкой для науки.
100 лет назад в угольной шахте горняки обнаружили искусственно созданный артефакт — каменный диск с замысловатыми узорами на обеих сторонах и отверстием в центре. Рабочие, участвовавшие в извлечении находки, спустя несколько часов испытали острое недомогание и скончались при невыясненных обстоятельствах.
Артефакт перенесли в поместье владельца шахты Ирвина Сайнса, где вскоре произошла серия таинственных смертей. Сам Сайнс, успевший передать диск знакомому антиквару, также погиб при странных обстоятельствах.
Коллекционер проявил предусмотрительность, немедленно избавившись от опасного объекта, следы которого затерялись на годы. Диск вновь объявился в середине 1930-х годов. Исследования выявили его способность генерировать мощное радиационное поле, смертоносное для живых существ.
По неподтверждённым данным, артефакт был отправлен в секретную лабораторию в Антарктиде. Согласно одной из теорий, «дьявольский диск» — творение внеземной цивилизации, представляющее собой не ритуальный предмет, а оружие, работающее по неизученным принципам.
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