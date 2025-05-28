Канзасский диск дьявола связывают с чередой необъяснимых смертей

100 лет назад в угольной шахте горняки обнаружили искусственно созданный артефакт — каменный диск с замысловатыми узорами на обеих сторонах и отверстием в центре. Рабочие, участвовавшие в извлечении находки, спустя несколько часов испытали острое недомогание и скончались при невыясненных обстоятельствах.