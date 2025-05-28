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Шапша сообщил об уничтожении 15 беспилотников над Калужской областью

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 28 мая в Калужской области были сбиты 15 БПЛА. Данную информацию сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны были ликвидированы над территориями Думиничского, Козельского, Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, Тарусского районов, а также в окрестностях города Обнинска.

Согласно предварительным данным, жертв и разрушений удалось избежать. В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы, добавил Шапша.

Губернатор также сообщил, что вблизи Обнинска обломки сбитого беспилотника упали на кровлю жилого здания. По предварительной информации, никто не пострадал.