Жители Зеленограда провели бессонную ночь из-за атаки БПЛА: что известно о взрывах, комментарии очевидцев

«Живем в Менделеево (поселок в Московской области — прим. URA.RU). Много громких взрывов, два беспилотника пролетели в сторону Зеленограда. Звуки очень громкие, стекла звенят», — сообщила URA.RU жительница Подмосковья Анастасия. Она отметила, что в регионе было слышно большое число взрывов за короткое время. «В 03:47 проснулись от грохота. Порядка 18 взрывов слышали за час, у нас обстановка пока спокойная, но смущают звуки взрывов из Зеленограда», — уточнила она.