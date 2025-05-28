Жители Зеленограда провели бессонную ночь из-за атаки БПЛА: что известно о взрывах, комментарии очевидцев

ВСУ атаковали Зеленоград, пострадал технопарк «Элма».
Сегодня ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Зеленограду (район в Москве). В результате атаки пострадало здание технопарка «Элма». Движение перекрыто по Озерной аллее, сообщает столичный департамент транспорта. Что говорят об атаке очевидцы — в материале URA.RU.
Проснулись от грохота.
«Живем в Менделеево (поселок в Московской области — прим. URA.RU). Много громких взрывов, два беспилотника пролетели в сторону Зеленограда. Звуки очень громкие, стекла звенят», — сообщила URA.RU жительница Подмосковья Анастасия. Она отметила, что в регионе было слышно большое число взрывов за короткое время. «В 03:47 проснулись от грохота. Порядка 18 взрывов слышали за час, у нас обстановка пока спокойная, но смущают звуки взрывов из Зеленограда», — уточнила она.
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Другая очевидица рассказала, что лично саму атаку на Зеленоград не видела. «Но с 2−3 ночи были слышны громкие звуки, живу рядом с МЦД (третья линия Московских центральных диаметров — прим. URA.RU), склонялась, что звуки от туда и не придала значения. В 4:31−4:32 проснулась от очень громкого взрыва», — сообщила URA.RU жительница столицы Дарья.
«Очень слышно, дома трясутся. Я теперь уснуть не могу», — поделилась еще одна жительница района Ева.
По данным очевидцев, в результате атаки пострадал технопарк «Элма». Сообщается, что там началось возгорание. Также повреждена облицовка и сгорел автомобиль. На место прибыли оперативные службы и префект города Смирнов.
Что говорят власти.
На место прибыл префект города Анатолий Смирнов. На прилегающей территории полностью сгорел припаркованный автомобиль, площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, на месте обнаружения обломков работают профильные службы. По его словам, в ходе отражения атаки БПЛА в Зеленограде серьезных разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.