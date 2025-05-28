ВСУ атаковали Ивановскую область

Минувшей ночью в Шуйском районе Ивановской области за пределами населенных пунктов был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в оперативном штабе региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.