Ограничения на взлет и посадку самолетов сняли в столичных аэропортах

— В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево в 07:15 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.