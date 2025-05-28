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Ограничения на взлет и посадку самолетов сняли в столичных аэропортах

Ограничения на взлет и посадку самолетов сняли в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом в среду, 28 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на взлет и посадку самолетов сняли в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом в среду, 28 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево в 07:15 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

В этот же день аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов в течение дня на фоне вводимых ранее ограничительных сер. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания.

27 мая временные ограничения также ввели в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов.