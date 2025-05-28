Назван возможный мотив убийства подростков в Иркутской области

Ревность могла быть одной из причин массового убийства, который устроил подросток в СНТ «Горный Байкал» Иркутской области в среду. Погибли сам виновник инцидента и еще четверо несовершеннолетних.
Как стало известно «МК», трагедия случилась в доме родственника предполагаемого убийцы. Самому ему 17 лет, он закончил 9-й класс школы № 11 города Байкальск. Мальчик — из многодетной семьи, его мама работает на фабрике. Ранее никаких криминальных выходок за ним замечено не было.
На участке собралось 14 подростков — они отмечали 15-летние одной девочки. В какой-то момент пятеро школьников, включая именинницу, уехали. А позднее случился конфликт, который закончился резней. Предварительно у всех восьмерых жертв обнаружены ножевые ранения. В качестве рабочей версии названа ревность: по слухам, убийца приревновал одну из девушек к другому парню.
Незадолго до трагедии компания разделилась: несколько детей ушли в летний домик. Всего на участке два строения — один дом используется в теплое время года, другой еще не достроен. По всей видимости, злодей по очереди напал на обе компании.
Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК. В частности, будет привлечен к уголовной ответственности родственник одного из подростков. Он купил им алкоголь, и на вечеринке распивали спиртные напитки.