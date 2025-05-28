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Губернатор Игорь Кобзев прокомментировал убийство подростков в Байкальске

Скончались пять человек, среди них и нападавший.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал трагедию, произошедшую ночью 28 мая 2025 года в Байкальске. Напомним, погибли пять подростков. Еще четверо находятся в больнице, сейчас врачи делают всевозможное, чтобы спасти их жизни.

По предварительной информации, ребята, получив разрешение у родителей, отправились праздновать день рождения в одном из садоводств. В один момент один из присутствующих достал нож и напал на подростков. Что стало причиной — неизвестно, во всем разбираются следователи, прокуратура и власти региона. Заведено уголовное дело.

— Следователи и полиция немедленно выехали на место. Установлено, что нападавший также поджег дом и погиб. Раненых ребят госпитализировали. 14-летний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии, — прокомментировал глава региона.

Сейчас в Байкальске организован оперативный штаб, также семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя помощь. По предварительной информации, ни один из подростков не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В этом время КП-Иркутск удалось связаться с семьями, которые раскрыли ужасающие подробности убийства четырех подростков.