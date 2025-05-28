Губернатор Игорь Кобзев прокомментировал убийство подростков в Байкальске

По предварительной информации, ребята, получив разрешение у родителей, отправились праздновать день рождения в одном из садоводств. В один момент один из присутствующих достал нож и напал на подростков. Что стало причиной — неизвестно, во всем разбираются следователи, прокуратура и власти региона. Заведено уголовное дело.