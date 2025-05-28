Губернатор Игорь Кобзев прокомментировал убийство подростков в Байкальске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал трагедию, произошедшую ночью 28 мая 2025 года в Байкальске. Напомним, погибли пять подростков. Еще четверо находятся в больнице, сейчас врачи делают всевозможное, чтобы спасти их жизни.
По предварительной информации, ребята, получив разрешение у родителей, отправились праздновать день рождения в одном из садоводств. В один момент один из присутствующих достал нож и напал на подростков. Что стало причиной — неизвестно, во всем разбираются следователи, прокуратура и власти региона. Заведено уголовное дело.
— Следователи и полиция немедленно выехали на место. Установлено, что нападавший также поджег дом и погиб. Раненых ребят госпитализировали. 14-летний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии, — прокомментировал глава региона.
Сейчас в Байкальске организован оперативный штаб, также семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя помощь. По предварительной информации, ни один из подростков не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
В этом время КП-Иркутск удалось связаться с семьями, которые раскрыли ужасающие подробности убийства четырех подростков.