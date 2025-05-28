Жителя Хакасии приговорили к 12 годам за отправку денег на машину для ВСУ

Отбывать наказание мужчина из города Абаза будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынес Верховный суд республики, назначив также ограничение свободы сроком на 1 год. В ФСБ отметили, что решение инстанции было обжаловано, но Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил его без изменений.