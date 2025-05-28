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Жителя Хакасии приговорили к 12 годам за отправку денег на машину для ВСУ

Мужчину осудили по статье о госизмене.

Источник: Аргументы и факты

Жителя Хакасии приговорили к 12 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене за отправку денег на покупку автомобиля для ВСУ. Об этом сообщило УФСБ по региону.

Отбывать наказание мужчина из города Абаза будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынес Верховный суд республики, назначив также ограничение свободы сроком на 1 год. В ФСБ отметили, что решение инстанции было обжаловано, но Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил его без изменений.

В Службе безопасности также уточнили, что противоправные действия мужчина совершил в ноябре 2022 года, сделав денежный перевод на приобретение техники для украинских войск. Уголовное дело было возбуждено по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

На днях и в Еврейской автономной области осудили местного жителя за госизмену. Ему тоже назначили 12 лет исправительной колонии строгого режима — за финансирование ВСУ.