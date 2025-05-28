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Водитель Renault наехал на 9‑летнего велосипедиста на Бору

Пострадавшего школьника доставили в ЦРБ по городу Бор.

Источник: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Юный велосипедист пострадал в ДТП по своей неосторожности на Бору. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло 27 мая в 16:35 по адресу улица Ленина, 129. 29-летний водитель Renault двигался со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Набережная. 9-летний велосипедист, двигавшийся по улице Ленина, не убедился в безопасности манёвра, не спешился, выехал на нерегулируемый пешеходный переход и попал под колёса Renault.

Пострадавшего школьника доставили в ЦРБ по городу Бор.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что пятеро детей пострадали в нескольких ДТП вчера в Нижнем Новгороде.