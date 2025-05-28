Водитель Renault наехал на 9‑летнего велосипедиста на Бору

ДТП произошло 27 мая в 16:35 по адресу улица Ленина, 129. 29-летний водитель Renault двигался со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Набережная. 9-летний велосипедист, двигавшийся по улице Ленина, не убедился в безопасности манёвра, не спешился, выехал на нерегулируемый пешеходный переход и попал под колёса Renault.