Водитель Renault наехал на 9‑летнего велосипедиста на Бору

Юный велосипедист пострадал в ДТП по своей неосторожности на Бору. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло 27 мая в 16:35 по адресу улица Ленина, 129. 29-летний водитель Renault двигался со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Набережная. 9-летний велосипедист, двигавшийся по улице Ленина, не убедился в безопасности манёвра, не спешился, выехал на нерегулируемый пешеходный переход и попал под колёса Renault.
Пострадавшего школьника доставили в ЦРБ по городу Бор.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что пятеро детей пострадали в нескольких ДТП вчера в Нижнем Новгороде.