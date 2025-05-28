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В Андижане задержана девушка, шантажировавшая знакомого заявлением в ОВД ради iPhone

Vaib.uz (Узбекистан. 28 мая). В Андижане раскрыт нестандартный случай вымогательства, в котором фигуранткой стала 24-летняя местная жительница. По данным областного УВД, девушка попыталась получить дорогой смартфон iPhone 16 Pro от знакомого мужчины, пообещав взамен отозвать заявление в органы внутренних дел.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в правоохранительных органах, ранее она подала заявление, в котором обвиняла мужчину в совершении непристойных действий в её отношении. Однако позже изменила позицию и предложила «решить вопрос» по-своему: в обмен на молчание и отказ от заявления — новый айфон. Более того, она пообещала не рассказывать о случившемся членам семьи мужчины.

Правоохранители не уточняют, в каких отношениях находились девушка и мужчина, но по всем признакам складывается впечатление, что между ними могли быть близкие связи. Некоторые детали указывают на возможный личный или даже интимный характер конфликта, что, в свою очередь, могло усилить шантаж.

Оперативное мероприятие провели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. В момент получения аванса — 700 долларов — девушка была задержана с поличным. Деньги при ней стали вещественным доказательством преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 165 Уголовного кодекса — вымогательство. Ведётся следствие. Девушке грозит ограничение свободы на срок от трёх до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.