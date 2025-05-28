В Андижане задержана девушка, шантажировавшая знакомого заявлением в ОВД ради iPhone

Как сообщили в правоохранительных органах, ранее она подала заявление, в котором обвиняла мужчину в совершении непристойных действий в её отношении. Однако позже изменила позицию и предложила «решить вопрос» по-своему: в обмен на молчание и отказ от заявления — новый айфон. Более того, она пообещала не рассказывать о случившемся членам семьи мужчины.