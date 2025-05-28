Воробьев: ПВО ночью отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Подмосковья

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 28 мая отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Подмосковья, сбиты 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, при атаке БПЛА в Чехове повреждены три жилых дома, никто из жителей не пострадал.
— Все службы сработали оперативно и слаженно… По каждому из случаев на месте работают экстренные службы. Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка, — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
28 мая Минобороны РФ ночью сообщило, что силы ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников за три часа. При этом 59 из них сбили в Брянской области, а в Белгородской области силы ПВО уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины.