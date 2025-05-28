Воробьев: ПВО ночью отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Подмосковья

28 мая Минобороны РФ ночью сообщило, что силы ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников за три часа. При этом 59 из них сбили в Брянской области, а в Белгородской области силы ПВО уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины.