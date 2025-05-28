В Екатеринбурге силовики установили участников вечеринки со стрельбой

«Стрелок по имени Константин 1994 года рождения — тоже местный житель, ранее судимый в 2017 году за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Ближайшие несколько суток за свое противоправное поведение ему придется провести под стражей в камере отдела полиции. При опросе он сказал, что якобы осознал вину. Типа, бес попутал, будучи “под мухой”, — добавил Валерий Горелых.