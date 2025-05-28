ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в Воронежской области

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по адресам их проживания провели в марте и апреле 2025 года. Была прекращена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Всего было задержано 172 преступника в 58 областях нашей страны, в том числе и в Воронежской области.
Всего сотрудниками ФСБ было изъято 404 единицы огнестрельного оружия различного вида, включая пулеметы, автоматы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранаты, запалы, происхождение которых находилось вне законного оборота. Кроме того, правоохранительные органы обнаружили и конфисковали более 136 килограммов взрывчатых веществ и свыше 56 тысяч патронов разного калибра.
Работа по выявлению и пресечению деятельности подпольных оружейников продолжается.