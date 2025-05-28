ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в Воронежской области

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по адресам их проживания провели в марте и апреле 2025 года. Была прекращена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Всего было задержано 172 преступника в 58 областях нашей страны, в том числе и в Воронежской области.