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Уголовное дело возбудили после нападения с ножом на подростков в Байкальске

В Иркутской области после убийства в Байкальске четырех подростков, а также ранения еще четверых их сверстником возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 28 мая, сообщил Следственный комитет (СК) по региону.

В Иркутской области после убийства в Байкальске четырех подростков, а также ранения еще четверых их сверстником возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 28 мая, сообщил Следственный комитет (СК) по региону.

— По данным следствия, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение, — написали в Telegram-канале СК.

При этом нападавший попытался скрыть следы преступления и поджег дом, в результате чего погиб сам. Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

24 мая в Казани турок ворвался на день рождения к трехлетнему сыну и зарезал свою бывшую жену. Мужчина два месяца выслеживал экс-супругу и неоднократно угрожал ей убийством. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого дела.