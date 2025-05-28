Уголовное дело возбудили после нападения с ножом на подростков в Байкальске

В Иркутской области после убийства в Байкальске четырех подростков, а также ранения еще четверых их сверстником возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 28 мая, сообщил Следственный комитет (СК) по региону.
— По данным следствия, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение, — написали в Telegram-канале СК.
При этом нападавший попытался скрыть следы преступления и поджег дом, в результате чего погиб сам. Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.
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