Уголовное дело возбудили после нападения с ножом на подростков в Байкальске

— По данным следствия, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение, — написали в Telegram-канале СК.