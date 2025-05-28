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Средняя пенсия в Башкирии достигла 22,8 тысяч рублей

Соцфонд России обнародовал средние пенсии жителей.

Источник: Комсомольская правда

Согласно апрельской статистике Социального фонда России, средний размер пенсии в Башкирии достиг 22 849 рублей. Этот показатель выводит республику на седьмую позицию среди субъектов Приволжского федерального округа.

В СФР уточнили, что средняя пенсия по ПФО в апреле текущего года составляла 22 667 рублей. Лидером округа стал Пермский край с выплатами в размере 23 616 рублей. Следом расположились Удмуртия (23 368 рублей) и Нижегородская область (23 251 рубль). В первую шестерку также вошли Самарская (23 225 рублей) и Кировская (23 211 рублей) области, а также Татарстан (23 167 рублей). Наименьшие выплаты среди регионов ПФО зафиксированы в Республике Марий Эл — 21 195 рублей.

По стране в целом среднемесячная пенсия в апреле составила 23 448 рублей.

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