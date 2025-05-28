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На Самару обрушилась серия магнитных бурь 28 мая, пик — с 30 мая

На территории Самарской области наблюдается повышенная геомагнитная активность.

На территории Самарской области наблюдается повышенная геомагнитная активность. Согласно последним данным, с 30 мая по 1 июня прогнозируется умеренная геомагнитная буря (уровень 5).

Такие явления могут повлиять не только на работу техники и систем связи, но и на самочувствие метеочувствительных людей.

Геомагнитная буря — это временное возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц от солнечных вспышек.

Эти изменения могут влиять на радиосвязь, навигационные системы, а также вызывать ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренями и другими хроническими состояниями.

Магнитные бури могут вызывать следующие симптомы: головные боли и мигрени, скачки давления, раздражительность и тревожность, усталость и снижение концентрации.

Особенно важно быть внимательным людям с сердечно-сосудистыми патологиями, а также тем, кто работает в условиях высокой нагрузки или управляет транспортом.

Следите за своим давлением и общим состоянием. Избегайте стрессов и физического перенапряжения. Придерживайтесь режима сна и отдыха.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется консультация врача.

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