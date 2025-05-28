Спасенный в Приморье детеныш тюленя скончался из-за отека мозга

«Всё остальное не было фатальным: пневмония имелась, но она лечится, другие органы были в относительном порядке, кроме, правда, увеличенной вдвое почки по сравнению с другой, но функционировали обе. Гематома в мозгу угнетала дыхательный и терморегуляционный центры. В общем-то, вчера уже было всё понятно: пневмония такую стабильно высокую температуру обычно не даёт, а при лёгочной недостаточности другая картина с дыханием. Мы имели дело с паллиативом, увы», — рассказала в социальных сетях директор центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень» Лора Белоиван.