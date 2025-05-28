Спасенный в Приморье детеныш тюленя скончался из-за отека мозга

Спасенный 27 мая тюлень, привезенный из Рудной Пристани, по имени Симон, не выжил. У него была черепно-мозговая травма. Он погиб из-за отека мозга.
«Всё остальное не было фатальным: пневмония имелась, но она лечится, другие органы были в относительном порядке, кроме, правда, увеличенной вдвое почки по сравнению с другой, но функционировали обе. Гематома в мозгу угнетала дыхательный и терморегуляционный центры. В общем-то, вчера уже было всё понятно: пневмония такую стабильно высокую температуру обычно не даёт, а при лёгочной недостаточности другая картина с дыханием. Мы имели дело с паллиативом, увы», — рассказала в социальных сетях директор центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень» Лора Белоиван.
Она добавила, что, если бы они заранее знали о такой травме, поехали бы все равно за ним, так как много выживших тюленей попадает к ним с таким диагнозом.
«Все расстроены, конечно. Но такие истории — неизбежность, когда имеешь дело с животными, попавшими в беду. Это нам самим надо помнить каждую минуту», — подчеркнула Лора Белоиван.
Также Лора Белоиван поделилась информацией, что информация о том, что спасатель, получив по телефону рекомендации от сотрудников реабилитационного центра «Тюлень», Руслан аккуратно перенёс малыша в прохладное помещение своего дома, обеспечил ему укрытие и напоил водой, была ложью. Никто не давал такие рекомендации со стороны реабилитационного центра «Тюлень».
«Кто вам вложил в мозг, что неподготовленный человек способен напоить тюленя? Как вы себе это представляете: что тюлень будет лакать из миски с водой? Зачем вы распространяете информацию о каком-то укрывании тюленя? Чтобы потом все, кто нашел очередного бедолагу, убивали их перегревом?», — написала в социальных сетях Лора Белоиван.