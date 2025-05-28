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Раскрыта личность одного из погибших на праздновании дня рождения в Байкальске

Telegram-канал Babr Mash, ссылаясь на собственный источник, сообщил, что одним из убитых во время празднования дня рождения в Байкальске оказался 14-летний Вадим.

Telegram-канал Babr Mash, ссылаясь на собственный источник, сообщил, что одним из убитых во время празднования дня рождения в Байкальске оказался 14-летний Вадим.

Сестра подростка сообщила изданию, что празднование происходило с разрешения родителей. По ее словам, она до сих пор «не может поверить, что ее брата больше нет в живых».

Напомним, ранее стало известно, что в частном доме, который расположен на территории СНТ «Горный Байкал» в Байкальске (Иркутская область) подросток зарезал четверых сверстников. Местные СМИ уточнили, что еще четыре человека были госпитализированы в медицинские учреждения.

После нападения злоумышленник поджег дом и погиб сам. Сотрудники правоохранительных органов по данному факту возбудили уголовное дело.

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